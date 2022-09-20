Вучич предрек конфликт мирового масштаба

20 сен. 21:44

Мир может скатиться к конфликту мирового масштаба, которого не было со времен Второй мировой войны, заявил президент Сербии Александар Вучич. По его словам, это может случиться через один-два месяца.

"Предполагаю, что от фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту. Вопрос в том, где границы, и скатимся ли мы через некоторое время, а может быть, и через месяц-два, в большой мировой конфликт, какого не было со времен Второй мировой войны", - сказал он, передает ТАСС.

Ранее сербский лидер предупредил о самой тяжелой в экономическом и политическом смысле зиме в истории Европы после 1945 года.