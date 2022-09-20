Эрдоган: подписание мира между Азербайджаном и Арменией возможно в кратчайшие сроки

20 сен. 21:30

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 77-й сессии Генассамблее ООН, выразил уверенность, подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном возможно в кратчайшие сроки.

"Мы предприняли шаги для поддержки текущих процессов между Азербайджаном и Арменией. Хотя недавние боестолкновения омрачили этот процесс, мы считаем, что в кратчайшие сроки возможно подписание всестороннее мирного соглашения между двумя странами", - заявил он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда будем рядом с братским азербайджанским народом в установлении его прав и будущего.