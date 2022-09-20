В Пятигорске изобрели новый метод тестирования на ковид  

20 сен. 21:20

Пятигорские медики научились распознавать коронавирус у его бессимптомных носителей, адаптировав под диагностику универсальный FISH тест. Об этом сообщили в правительства Ставропольского края.

"Ставропольские медики изобрели новый метод тестирования на COVID-19. <> Пятигорские медики научились распознавать не только размножающийся коронавирус, но и так называемый спящий, который часто присутствует у бессимптомных носителей COVID-19. Такой человек представляет для окружающих не меньшую опасность, поскольку передает инфекцию гражданам с ослабленным иммунитетом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе исследования медики использовали FISH тест – универсальный диагностический метод, который незаменим, в частности, в онкологии или генетике. В Пятигорске метод сумели адаптировать под диагностику коронавируса.