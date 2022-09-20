Катар будет развивать Северное месторождение газа

20 сен. 21:08

Катар намерен инвестировать в производство СПГ, а также развивать Северное месторождение природного газа, что поможет преодолеть мировой энергетический кризис, заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

"Катар инвестировал и будет продолжать инвестировать в течение десятилетий в производство СПГ, будет расширять газовое месторождение Северное, которое позволит снять энергетическую проблему по всему миру", - сказал эмир, выступая во вторник на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Эмир Катара подчеркнул, что "необходимо выйти на устойчивые альтернативы нынешним энергетическим ресурсам".