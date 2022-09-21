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Уроки экономии электроэнергии для Европы

Екатерина Винник специально для "Вестника Кавказа"
Уроки экономии электроэнергии для Европы

Европейский энергетический сектор переживает тяжелые времена. Цены на энергию по всему континенту достигли беспрецедентных уровней. По данным Rystad Energy, стоимость электроэнергии в Германии составляет €600 за мВт/ч, а во Франции - €700 за мВт/ч. Проблемы с поставками российского сырья, снижение генерации на ГЭС и АЭС в течение засушливого лета, а также неспособность быстро перейти на альтернативные источники энергоснабжения привели к тому, что правительства европейского блока вынуждены идти на непопулярные среди населения меры по ограничению использования электроэнергии.

Чтобы избежать дальнейшего повышения цен, а также справиться с дефицитом ресурсов, Еврокомиссия предложила снизить общее потребление электроэнергии как минимум на 10% до марта 2023 года. Кроме того, по рекомендации Комиссии каждая из стран блока должна определить пиковые часы нагрузки электросетей, чтобы в последующем снизить потребление энергии минимум на 5%.

Еще в начале августа Германия на добровольных началах отключила подсветку памятников и отказалась от отопления в развлекательных центрах. 1 сентября в силу вступило Постановление об энергосбережении, которое будет действовать как минимум полгода. Согласно документу, магазины обязаны держать двери закрытыми, чтобы избежать дополнительных энергозатрат на отопление/кондиционирование воздуха, а памятники и архитектурные сооружения не могут освещаться ночью. В общественных учреждениях холлы и коридоры больше не будут отапливаться, а офисные помещения запрещено прогревать выше +19 C (кроме больниц, школ и воспитательных учреждений, где рекомендована более высокая температура). Кроме того, в октябре все владельцы зданий с газовым отоплением будут обязаны проводить проверку энергоэффективности отопительных систем.

Франция объявила о планах по эффективному расходованию энергии еще в середине июля, а в конце сентября ожидается, что правительство страны официально объявит план по энергосбережению. Операторы энергосетей надеются, что ограничения будут минимальными, и уже к январю 2023 года 82% электрогенерации в стране будет приходиться на АЭС. Управляющий крупнейшим в стране оператором энергосетей RTE Ксавье Пехачек обещает, что ”в самом худшем случае энергопотребление будет принудительно снижено на 1-5%”. Мэрия Парижа уже приняла решение об отключении ночной подсветки Эйфелевой башни и муниципальных учреждений. Французские зимние курорты рассматривают такие варианты энергосбережения, как замедление горнолыжных подъемников, снижение часов работы отелей и повышение стоимости обслуживания. Президент Макрон призывает граждан снизить энергопотребление в стране как минимум на 10%, чтобы избежать принудительных отключений грядущей зимой.

Тем временем Великобритания высказывает свое крайнее недовольство растущими счетами за электроэнергию. Новый премьер-министр Лиз Трасс пообещала, что стоимость электроэнергии для британских домохозяйств будет заморожена на уровне в € 2,886 в год, однако национальный регулятор Ofgem ранее заявил, что среднегодовой счет может вырасти до €4,198. В связи с этим, согласно недавнему опросу Opinium Research, начиная с 1 октября 1,7 млн британских потребителей собираются перестать платить за электроэнергию, поскольку со следующего месяца расходы на электричество в Соединенном Королевстве вырастут на 97% по сравнению с мартом текущего года.

Италия в экстренном порядке снижает цены на топливо и обеспечивает финансовую поддержку гражданам с низким уровнем дохода. Были увеличены субсидии на солнечную электрогенерацию, а также заключен договор на экспорт природного газа с Алжиром. Как и в других европейских странах итальянские власти призывают население ограничить использование отопительных систем в общественных учреждениях, квартирах и частных домах. Но итальянцы, подобно британцам, негодуют в связи с ростом цен на электроэнергию. В начале сентября протестующие в Перудже демонстративно жгли счета за электроэнергию, призывая правительство делать больше для облегчения бремени граждан.

Испания, Бельгия, Польша и Венгрия также пытаются снизить энергопотребление за счет ограничения отопления и освещения общественных учреждений. Для снижения финансовой нагрузки на население Испания, например, снизит НДС на природный газ с 21 до 5%, начиная с октября, а Польша выплатила домохозяйствам по € 650, чтобы помочь им оплатить счета за электроэнергию.

В свою очередь Греция прибегает к более суровым мерам, угрожая лишить государственные предприятия финансирования, если они не смогут осуществить программу по внедрению эффективного энергосбережения, среди мер которой снижение использования кондиционеров и отопительных систем, установка специальных окон и выключение компьютеров после завершения работы.

На данный момент главные пострадавшие от энергетического кризиса на европейском континенте - промышленные и сельскохозяйственные предприятия. В частности, в Италии более 400 фермерских компаний объявили банкротство, а 8 тыс. фермеров потеряли работу. Десятки предприятий по всей Европе - от пивоварен до производителей туалетной бумаги - вынуждены сокращать производство и закрывать некоторые из своих заводов в связи с растущими ценами на энергию.

Несмотря на то, что европейские газовые хранилища заполнены на 86%, конъюнктура энергетической безопасности на континенте оказалась под ударом, а дальнейшие проблемы с обеспечением энергоресурсов могут привести к еще более серьезным проблемам, в том числе к рецессии и росту популизма.

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