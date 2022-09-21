Уроки экономии электроэнергии для Европы

Европейский энергетический сектор переживает тяжелые времена. Цены на энергию по всему континенту достигли беспрецедентных уровней. По данным Rystad Energy, стоимость электроэнергии в Германии составляет €600 за мВт/ч, а во Франции - €700 за мВт/ч. Проблемы с поставками российского сырья, снижение генерации на ГЭС и АЭС в течение засушливого лета, а также неспособность быстро перейти на альтернативные источники энергоснабжения привели к тому, что правительства европейского блока вынуждены идти на непопулярные среди населения меры по ограничению использования электроэнергии.

Чтобы избежать дальнейшего повышения цен, а также справиться с дефицитом ресурсов, Еврокомиссия предложила снизить общее потребление электроэнергии как минимум на 10% до марта 2023 года. Кроме того, по рекомендации Комиссии каждая из стран блока должна определить пиковые часы нагрузки электросетей, чтобы в последующем снизить потребление энергии минимум на 5%.

Еще в начале августа Германия на добровольных началах отключила подсветку памятников и отказалась от отопления в развлекательных центрах. 1 сентября в силу вступило Постановление об энергосбережении, которое будет действовать как минимум полгода. Согласно документу, магазины обязаны держать двери закрытыми, чтобы избежать дополнительных энергозатрат на отопление/кондиционирование воздуха, а памятники и архитектурные сооружения не могут освещаться ночью. В общественных учреждениях холлы и коридоры больше не будут отапливаться, а офисные помещения запрещено прогревать выше +19 C (кроме больниц, школ и воспитательных учреждений, где рекомендована более высокая температура). Кроме того, в октябре все владельцы зданий с газовым отоплением будут обязаны проводить проверку энергоэффективности отопительных систем.

Франция объявила о планах по эффективному расходованию энергии еще в середине июля, а в конце сентября ожидается, что правительство страны официально объявит план по энергосбережению. Операторы энергосетей надеются, что ограничения будут минимальными, и уже к январю 2023 года 82% электрогенерации в стране будет приходиться на АЭС. Управляющий крупнейшим в стране оператором энергосетей RTE Ксавье Пехачек обещает, что ”в самом худшем случае энергопотребление будет принудительно снижено на 1-5%”. Мэрия Парижа уже приняла решение об отключении ночной подсветки Эйфелевой башни и муниципальных учреждений. Французские зимние курорты рассматривают такие варианты энергосбережения, как замедление горнолыжных подъемников, снижение часов работы отелей и повышение стоимости обслуживания. Президент Макрон призывает граждан снизить энергопотребление в стране как минимум на 10%, чтобы избежать принудительных отключений грядущей зимой.

Тем временем Великобритания высказывает свое крайнее недовольство растущими счетами за электроэнергию. Новый премьер-министр Лиз Трасс пообещала, что стоимость электроэнергии для британских домохозяйств будет заморожена на уровне в € 2,886 в год, однако национальный регулятор Ofgem ранее заявил, что среднегодовой счет может вырасти до €4,198. В связи с этим, согласно недавнему опросу Opinium Research, начиная с 1 октября 1,7 млн британских потребителей собираются перестать платить за электроэнергию, поскольку со следующего месяца расходы на электричество в Соединенном Королевстве вырастут на 97% по сравнению с мартом текущего года.

Италия в экстренном порядке снижает цены на топливо и обеспечивает финансовую поддержку гражданам с низким уровнем дохода. Были увеличены субсидии на солнечную электрогенерацию, а также заключен договор на экспорт природного газа с Алжиром. Как и в других европейских странах итальянские власти призывают население ограничить использование отопительных систем в общественных учреждениях, квартирах и частных домах. Но итальянцы, подобно британцам, негодуют в связи с ростом цен на электроэнергию. В начале сентября протестующие в Перудже демонстративно жгли счета за электроэнергию, призывая правительство делать больше для облегчения бремени граждан.

Испания, Бельгия, Польша и Венгрия также пытаются снизить энергопотребление за счет ограничения отопления и освещения общественных учреждений. Для снижения финансовой нагрузки на население Испания, например, снизит НДС на природный газ с 21 до 5%, начиная с октября, а Польша выплатила домохозяйствам по € 650, чтобы помочь им оплатить счета за электроэнергию.

В свою очередь Греция прибегает к более суровым мерам, угрожая лишить государственные предприятия финансирования, если они не смогут осуществить программу по внедрению эффективного энергосбережения, среди мер которой снижение использования кондиционеров и отопительных систем, установка специальных окон и выключение компьютеров после завершения работы.

На данный момент главные пострадавшие от энергетического кризиса на европейском континенте - промышленные и сельскохозяйственные предприятия. В частности, в Италии более 400 фермерских компаний объявили банкротство, а 8 тыс. фермеров потеряли работу. Десятки предприятий по всей Европе - от пивоварен до производителей туалетной бумаги - вынуждены сокращать производство и закрывать некоторые из своих заводов в связи с растущими ценами на энергию.

Несмотря на то, что европейские газовые хранилища заполнены на 86%, конъюнктура энергетической безопасности на континенте оказалась под ударом, а дальнейшие проблемы с обеспечением энергоресурсов могут привести к еще более серьезным проблемам, в том числе к рецессии и росту популизма.