В деле о нападении на посольство Азербайджана в Париже появились подробности

20 сен. 20:45

Сотрудники посольства Азербайджана во Франции рассказали подробности о нападении армянскими радикалами на здание дипмиссии, пишет "Анадолу".

Нападение произошло 18 сентября, примерно в 14:10 по местному времени. Количество участников провокации достигало 40-50 человек. Некоторые радикалы попытались демонстративно сжечь фотографии президентов Турции и Азербайджана и демонстративно сжечь, вспоминает третий секретарь и медиа-атташе посольства Азербайджана в Париже Гюнель Зюльфюгарова.

"Затем начали скандировать лозунги против Азербайджана. Армяне напали на здание посольства, забросали яйцами", - сообщила Зульфугарова.

Дипломат добавила, что дверь посольства пинали и пытались выбить. В здании в воскресный день находились дежурные сотрудники, никто не пострадал.

Полиция Парижа приехала на вызов посольства только спустя 30-40 минут, указала она.

Азербайджанская сторона подала заявку для определения размеров ущерба зданию, затем будет начат юридический процесс для возмещения ущерба.

Как рассказал первый советник посольства Али Халафлы, охранник дипмиссии в одиночку предотвратил вторжение армянских радикалов в здание, несмотря на то, что они сломали замки. "Мы и ранее обращались в соответствующие учреждения с требованием обеспечить безопасность здания посольства, однако они посчитали, что достаточных оснований для этого нет", - отметил Халафлы.

Собравшиеся у посольства выкрикивали враждебные лозунги против Азербайджана, частично сожгли фотографии Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. После прибытия полиции участники акции стали спокойнее, а затем разошлись, добавил он.

"В целом инцидент длился около 50 минут. После случившегося полиция осознала серьезность ситуации и теперь стоит здесь на страже", - резюмировал дипломат.