США контактируют с Турцией в связи с использованием в стране платежной системы "Мир"

20 сен. 20:28

Власти США и Турции продолжат обсуждать вопрос о работе на территории республики российской платежной системы "Мир", сообщила во вторник помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.

"Нас весьма беспокоит возможность обхода введенных против России санкций в широком смысле в любой сфере", - сказала она выступая на слушаниях банковского комитета Сената Конгресса. Отвечая на вопрос о том, как США пресекают действия турецких финансовых институтов, которые "пытаются обойти" санкции против России с помощью системы "Мир", Розенберг добавила, что это "одна из сфер" на которой сосредоточил свое внимание Вашингтон.

Представитель американского минфина пояснила, что власти страны выясняют, "может ли Россия злоупотреблять существующими финансовыми связями с остальным миром, будь то платежная система ["Мир"], или другие". "Мы должны рассматривать любую такую связь как потенциальную уязвимость и подходящую для усиления надлежащей проверки. Мы будем продолжать взаимодействовать с Турцией, чтобы сосредоточиться на этой уязвимости", - подчеркнула он.

Напомним, в понедельник стало известно, что турецкие банки Is bankasi и Denizbank перестали работать с платежной системой "Мир".

Минфин США 15 сентября грозил санкциями за поддержку попыток РФ расширить использование платежной системы "Мир" за пределами страны.