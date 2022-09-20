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Президент РФ поздравил жителей Адыгеи, КЧР и КБР с юбилеем образования республик

Президент РФ поздравил жителей Адыгеи, КЧР и КБР с юбилеем образования республик

Президент России Владимир Путин в ходе торжественного концерта в Москве поздравил жителей Адыгеи, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии со 100-летием образования республик. Глава государства отметил, что это знаменательная дата для всей страны.

"Добрый день уважаемые друзья, уважаемые жители Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик, примите мои искренние и тёплые поздравления с юбилеем, с столетием образования ваших республик. Это большая знаменательная дата и для вас и для всей страны, для всей России", - сказал российский лидер.

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