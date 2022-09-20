Эрдоган: Турция всегда будет поддерживать Азербайджан

20 сен. 20:00

Турция и впредь будет поддерживаться Азербайджан, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"С освобождением от оккупации азербайджанских земель открылось историческое "окно" возможностей с точки зрения обеспечения стабильности на Южном Кавказе. Турция предприняла очень важные шаги для поддержки процесса, осуществляемого между Азербайджаном и Арменией", - сказал он во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Хотя ситуация на армяно-азербайджанской границе в последние дни омрачила наше общее дело, верим, что в скором времени между двумя странами будет подписано всеобъемлющее мирное соглашение", - сказал турецкий лидер.