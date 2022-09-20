Освобождены все заложники из банка в Кутаиси, преступник задержан

20 сен. 19:49

МВД Грузии сообщает, что удалось освободить всех заложников, удерживаемых в Кутаиси в «Банке Грузии», грабитель задержан.

Ранее полицейский спецназ ворвался в здание банка, где мужчина удерживал заложников, сообщил грузинский телеканал "Рустави 2".

Из банка раздался звук выстрела, наступил хаос, после чего спецназ стал выводить заложников, а полиция начала снимать оцепление улиц в районе ЧП.

Напомним, в 11.30 утра вторника мужчина в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии, где взял в заложники 12 человек. Злоумышленник требует $2 млн, вертолет, рацию и флаг России.