Генсек ОДКБ прибыл в Ереван

20 сен. 19:31

В Армению для изучения ситуации на армяно-азербайджанкой границе прибыла миссия ОДКБ во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засем.

"На миссию возлагаются задачи по оценке сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств-членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности в отдельных районах на границе Армении с Азербайджаном", - сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Также сообщается, что в ходе работы миссии ОДКБ запланированы изучение и мониторинг текущей обстановки в приграничных районах.

Зайнетдинов добавил, что миссия, в которую входят представители государств-членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками рабочих органов организации, проведет встречи с высшим политическим и военным руководством Армении.