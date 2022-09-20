СМИ: Владимир Путин обратится сегодня к нации

20 сен. 19:10

Президент России Владимир Путин 20 сентября может выступить с обращением к гражданам по поводу референдумов о присоединении к России ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По некоторым данным, обращение может начаться в 20.00 по московскому времени.

Наряду с президентом сегодня к россиянам также может обратиться министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает ряд СМИ со ссылкой на корреспондентов Кремлевского пула.