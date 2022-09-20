Генсек ООН: важно устранить все препятствия для экспорта удобрений из России

20 сен. 18:51

Чтобы к лучшему изменить кризисную ситуацию с продовольствием в мире необходимо в срочном порядке решать проблемы с поставками российский удобрений, заявил во вторник на Генассамблее ООН генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Очень важно продолжать устранять все остающиеся препятствия для экспорта российских удобрений и их ингредиентов, в том числе аммиака", - сказал он в ходе своего выступления.

Генсек ООН пояснил, что в этом году в мире достаточно еды, однако есть проблема в ее распределении. "Если ситуация с удобрениями на рынке не будет стабилизирована, то следующей проблемой могут стать сами поставки продовольствия", - предупредил Гутерреш.

К другим глобальным проблемам он отнес изменение климата. Генсек отметил, что "наш мир зависим от ископаемого топлива", а объемы выбросов углекислого газа в мире рекордно растут. "Я призываю все развитые страны облагать налогом сверхприбыль компаний, добывающих ископаемые виды топлива", - сказал он.

Также, продолжил Гутерреш, к мировым проблемам относятся растущая бедность, голод, рост числа военных конфликтов растет. "Наш мир в опасности, он парализован", сказал генсек ООН, указав на то, что единственный выход - это глобальное сотрудничество и диалог.