Минобразования Ингушетии: недопустимо сдвигать уроки ради посещения школьниками мечети

20 сен. 18:28

Министерство образования и науки Ингушетии разъяснило, что посещение школьниками мечети не должно нарушать учебный процесс.

Ранее администрация города Малгобек сообщила, что по итогу обсуждения вопроса правомерности посещения учащимися школ пятничной молитвы в мечетях во время учебного процесса, было принято предложение, чтобы освобождать от занятий учеников, включенных в списки для посещения мечети в пятницу, и рекомендовать учителям сопровождать школьников в мечеть.

"В социальных сетях активно распространяется информация относительно освобождения учащихся школ Малгобека от учебных занятий для посещения мечети. Данная информация не соответствует действительности. Посещение школьниками мечети для совершения молитвы не должно нарушать учебный процесс - сдвиги уроков и перемен недопустимы", - заявили в республиканском минобразования.