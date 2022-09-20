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В Сочи схватили серийного похитителя мопедов

В Сочи схватили серийного похитителя мопедов

Сочинские правоохранители задержали серийного угонщика мопедов.

"В полицию Центрального района Сочи обратился местный житель, который заявил, что его двухколесный транспорт пропал ночью на улице. Полицейские просмотрев камеры видеонаблюдения и выяснили, что неизвестный молодой человек уехал мопеде в неизвестном направлении", - сообщает Telegram-канал "Типичный Сочи".

Уточняется, что полицейские отследили маршрут молодого человека и нашли угнанный мопед на обочине дороги. Затем выяснилось, что задержанный причастен к пяти фактам хищения мопедов.

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