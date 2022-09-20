В Сочи схватили серийного похитителя мопедов

20 сен. 18:13

Сочинские правоохранители задержали серийного угонщика мопедов.

"В полицию Центрального района Сочи обратился местный житель, который заявил, что его двухколесный транспорт пропал ночью на улице. Полицейские просмотрев камеры видеонаблюдения и выяснили, что неизвестный молодой человек уехал мопеде в неизвестном направлении", - сообщает Telegram-канал "Типичный Сочи".

Уточняется, что полицейские отследили маршрут молодого человека и нашли угнанный мопед на обочине дороги. Затем выяснилось, что задержанный причастен к пяти фактам хищения мопедов.