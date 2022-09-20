Путин назвал цель российской власти

20 сен. 18:00

Президент России Владимир Путин заявил о том, что руководство страны должно системно и последовательно вести работу по сохранению в России единого правового пространства.

"Ключевое значение имеет сохранение единства правового пространства России. Сотрудники ведомства многое сделали для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным", - сказал российский лидер, выступая на торжественном собрании в Кремле, посвященном 220-летию со дня образования министерства юстиции.

Далее президент подчеркнул, что необходимо и далее "заниматься этими вопросами, причем системно и последовательно".