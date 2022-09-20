Армянский политтехнолог разразился критикой Еревана

20 сен. 18:03

Бестолковость внешней политики режима Никола Пашиняна довела до того, что в Армении уже не только критикуют собственные власти, но и попросту высмеивают.

Так, политтехнолог Карен Кочарян пишет: "Утром провалили пресс-конференцию третьего лица США. Днем устроили митинг против России в центре Еревана. На обед дипломатический скандал с Великобританией, на уровне президента Армении. Вечером в музее Гафесчян Пелоси, на фоне картины Ханджяна, послала персам намек "на то, как армяне-христиане храбро воевали с персами".

"Осталось ночью придумать что-то против китайцев и подождем, что будет с нами на следующей неделе", - сокрушается он.

Разумеется, есть в этих и словах и предельно серьезное зерно. Текущий курс ведет действующие власти Армении в пропасть: где по злому умыслу, где без всякой задней мысли они отталкивают от себя и традиционных союзников, и тех, кто хочет этих союзников заменить собой.