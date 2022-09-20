Европа скупает китайские солнечные батареи на фоне нехватки российского газа

20 сен. 17:39

Страны Европы в этом году резко повысили спрос на китайские солнечные батареи, ЕС ищет альтернативные источники энергии, чтобы компенсировать недостаток природного газа из России, пишет китайское финансовое издание "Цайсинь".

За первые семь месяцев 2022 года Китай отправил в Европу фотовольтаических модулей с общей мощностью 51,5 гигаватт, почти на 26% больше, чем за весь 2021 год, следует из данных консалтинговой компании в области энергетики Infolink Consulting LLC.

Китай - крупнейший в мире поставщик солнечных батарей, при этом с начала 2022 года 55% экспорта пришлось на страны Европы, в том числе не входящие в состав ЕС. За весь прошлый год экспорт в Европу составил 46%.

Солнечные батареи с мая по август обеспечили Европу на 28% больше энергии, чем за аналогичный период 2021 года, пишет издание со ссылкой на данные аналитического центра Ember.