Air Moldova запускает полеты в Тбилиси

20 сен. 17:45

В октябре Национальный авиаперевозчик Молдавии Air Moldova будет выполнять прямой рейс Тбилиси-Кишинев, информирует пресс-служба компании TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми.

Сообщается, что после завершения соответствующих процедур государственный авиаперевозчик Молдавии будет выполнять прямые рейсы Тбилиси-Кишинев два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, на самолетах типа Airbus 320.

Уточняется, что с ноября авиакомпания планирует увеличить частоту еженедельных полетов до четырех, передает Sputnik Грузия.