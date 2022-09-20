Китай и Казахстан запустят взаимные расчеты в юанях

20 сен. 17:11

Китай и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в области клиринговых расчетов в юанях, информирует китайский регулятор.

"На днях Народный банк Китая и Национальный банк Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве в области клиринговых расчетов в юанях в Казахстане", - сообщает Центробанк страны.

В сообщении говорится, что создание в Казахстане механизма клиринговых расчетов в юанях упростит использование бизнесом и финансовыми учреждениями двух стран юаней для трансграничных сделок, также упростятся процессы двусторонней торговли и инвестирования.