Донские сейсмологи проверят надежность фундамента Ростовской АЭС

20 сен. 16:54

"Росэнергоатом" потратит около 42 млн рубей на мониторинг движения земной коры под Ростовской АЭС, - сообщает сайт госзакупок.

Подрядчик должен провести работы в три этапа и завершить их до 1 декабря 2024 года. Ему нужно будет изучить архивную документацию по строению почвы, сейсмологические условия в радиусе 30 км от станции, а потом отследить движение земной коры, - передает "АиФ-Ростов".

В соответствии с полученными данными в документы о техническом обосновании безопасности АЭС внесут корректировки, - говорится в сообщении.