Бахтиер Хакимов: "Азербайджан и Армения привлекают ШОС возможностью развития транспортных коридоров"

Саммит государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедший 15–16 сентября в Самарканде, помимо прочего, запомнился тем, что меморандум о вступлении в организацию подписал Иран; Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получили статус партнеров по диалогу; а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о стремлении своей страны к полноправному членству в ШОС. О перспективах расширения организации "Вестнику Кавказа" рассказал спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов.

- Насколько для Турции сегодня актуально вступление в ШОС?

- Отвечать на вопрос, для чего Турции ШОС, должна турецкая сторона. Но насколько я понимаю, деятельность организации для Турции интересна. Сигналы, которые подает Анкара, заслуживают серьезного внимания. А сигналы о том, что Турция хотела бы более активно вовлекаться в деятельность ШОС, мы получаем все время. Турция, будучи диалоговым партнером, весьма плотно работала на нескольких направлениях: это вопросы безопасности в контексте ситуации в Афганистане; развитие профильного взаимодействия в той или иной отрасли, прежде всего, в энергетической. Очевидно, Турция правильно оценивает перспективы ШОС как организации, которая может претендовать на более серьезную роль в мире.

- Чем выгодно участие Турции в ШОС России, Китаю, другим участникам организации?

- Учитывая потенциал Турции, ее настрой на взаимодействие, это интересно всем участникам ШОС. Но есть разные формы подключения к работе в рамках организации. Можно работать с ШОС, даже не обладая никаким статусом. Было бы желание. В ШОС есть, ряд документов, которые открыты для присоединения любого заинтересованного государства. Например, Конвенция по борьбе с экстремизмом или Соглашение о создании благоприятных условий для автомобильных перевозок. Кстати, Беларусь была единственным государством-наблюдателем, которое оперативно присоединилось к этому соглашению.

- На саммите присутствовал также президент Азербайджана Ильхам Алиев, который говорил о логистических мощностях своей страны. Каковы перспективы взаимодействия ШОС с Азербайджаном?

- Азербайджан, равно как и Армения, важны для шосовского пространства с точки зрения взаимосвязанности этого пространства. Все государства-члены ШОС заинтересованы в том, чтобы работали транспортные коридоры, действовали бесперебойные цепочки поставок производства. Чем больше диверсифицированы коридоры, маршруты взаимной торговли, тем полезнее для каждого государства. Поэтому Азербайджан и Армения весьма привлекательны для развития такого рода взаимодействия. Кроме того, Азербайджан является производителем углеводородного сырья, поэтому его подключение мы считаем весьма полезным, плодотворным и перспективным.

- Что дает ШОС членство в организации Ирана?

- Иран активно участвует в деятельности ШОС с 2006 года. Заявку на членство он подал еще в 2008 году. Опыт работы в рамках ШОС у Ирана уже есть. Тегеран всегда демонстрировал желание более активно подключаться к деятельности ШОС, участвовал во многих мероприятиях. Сейчас продвигаясь к полноправному членству в ШОС Иран способен укрепить совокупный потенциал всей организации. ИРИ обладает солидным экономическим потенциалом, ограниченным, однако, западными санкциями. Иран – производитель и поставщик нефти. Иран – это солидная, очень развитая экономическая и промышленная база. Иран – это потенциал транспортной взаимосвязанности, это те проекты, которые сегодня решаются в формате коридора "Север-Юг", "Запад-Восток". С этой точки зрения Иран интересен, полезен, и главное, что в Тегеране настроены максимально реализовывать свой потенциал во имя общих интересов стран ШОС. Мы убеждены, что Иран будет полезен не только с экономической точки зрения. В последнее время выстроена очень тесная внешнеполитическая координация между нашими государствами и Ираном, особенно на площадке ООН. Иран занимает особое место и проводит независимую, самостоятельную внешнеполитическую линию на международных площадках, которая во многом совпадает с подходами государств-членов ШОС.