В МИД России рассказали, как Лавров доберется до США на сессию Генассамблеи ООН

20 сен. 16:49

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков объяснил, как глава МИД РФ Сергей Лавров собирается добраться до Нью-Йорка, где пройдет 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Он пояснил, что самолет с российской делегацией на борту не будет пролетать через воздушное пространство недружественных стран.

"Маршрут беспосадочный, в облет закрытого воздушного пространства недружественных государств. Расчетная продолжительность полета - 12,5 часов", - сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Рябков, что технические характеристики самолета позволяют гарантированно это обеспечить, передает РИА Новости.