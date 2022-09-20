Мужчина, взявший заложников в банке в Кутаиси, начал проявлять агрессию

20 сен. 16:42

Захватчик филиала "Банка Грузии" в Кутаиси, у которого с утра в заложниках остаются 12 человек, не только не отказывается от своих требований, но и угрожает дойти до конца.

"Мне нечего терять, я не буду сидеть в тюрьме 25 или 30 лет", - заявил преступник во время прямой трансляции в соцсетях.

Заложники, также через соцсети, предупреждают, что мужчина проявляет агрессию. Полиция ведет с ним переговоры через заложников, так как сам он подходит к окну или двери.

Напомним, вооруженный грабитель ворвался в филиал "Банка Грузии" в 11:30 по тбилисскому времени (10:30 мск). Он требует $2 млн, вертолет, рацию и флаг России.