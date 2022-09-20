Во Владикавказе прошла презентация Библии на осетинском

20 сен. 16:32

В столице Северной Осетии сегодня прошла презентация издания Библии на осетинском языке, которую создавали около 20 лет, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Огромная многолетняя работа велась в рамках празднования 1100-летия крещения Алании. Сегодня перед нами - результат бесценного труда сотрудников Российского Библейского общества, Института перевода Библии, группы ученых, писателей, богословов, переводчиков. Уникальное издание позволит изучать Священное Писание на родном языке и, главное, останется для потомков на века. Уверен, что новое издание Библии станет для верующих источником духовной помощи и благодати", - сказал на презентации председатель республиканского правительства Борис Джанаев, передает ТАСС.

Новое издание - это прямой перевод Ветхого и Нового заветов на осетинский язык непосредственно с оригинальных текстов на древнееврейском и древнегреческом языках. Над проектом работали известные ученые России, Германии и Нидерландов.