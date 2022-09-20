В Новом Свете в Крыму ночью спустили с горы застрявших московских туристов

20 сен. 16:14

Крымским спасателям минувшей ночью пришлось выручать двоих московских туристов, забравшихся на гору Сокол в Новом Свете и застрявших там, - передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что туристы забрели по "ложной тропе" в труднодоступное место в районе ущелья Шайтан-Дере горы Сокол, - передает "АиФ-Крым".

Эвакуировать ночных путешественников пришлось с помощью альпинистского снаряжения, к счастью, в медпомощи они не нуждались, - отметили в МЧС.