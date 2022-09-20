Ставрополье в 4 раза нарастило экспорт муки

20 сен. 16:09

Экспорт муки, намолотой на Ставрополье, увеличился в четыре раза с января по данный момент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

"За восемь месяцев 2022 года экспорт муки, произведенной на Ставрополье, увеличился в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - пояснили в ведомстве.

Ключевыми импортерами ставропольской муки стали Азербайджан, Грузия, Армения и Ирак.

Ставропольские аграрии также нарастили объемы экспорта крупы и муки грубого помола из кукурузы - почти в три раза. Ее закупали Азербайджан, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан.