РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ставрополье в 4 раза нарастило экспорт муки

Ставрополье в 4 раза нарастило экспорт муки

Экспорт муки, намолотой на Ставрополье, увеличился в четыре раза с января по данный момент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

"За восемь месяцев 2022 года экспорт муки, произведенной на Ставрополье, увеличился в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - пояснили в ведомстве.

Ключевыми импортерами ставропольской муки стали Азербайджан, Грузия, Армения и Ирак.

Ставропольские аграрии также нарастили объемы экспорта крупы и муки грубого помола из кукурузы - почти в три раза. Ее закупали Азербайджан, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан.

980 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version