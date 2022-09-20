Кабардинский театр показал москвичам "Черкесскую Жизель"

20 сен. 15:51

Кабардинский государственный драмтеатр им. А. Шогенцукова в рамках театральных мероприятий Дней культуры КБР в Москве, приуроченных к 100-летию республики, показал спектакль "Черкесская Жизель" по пьесе Эдуарда Битирова о жизни французской балерины черкесского происхождения на сцене театра "Современник", - сообщила сегодня пресс-служба Минкульта региона.

"Спектакль о жизни французской балерины черкесского происхождения по пьесе Эдуарда Битирова, поставленный Муратом Каловым, стал завершающим в череде театральных мероприятий Дней культуры КБР в столице России", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"Ставить спектакль в "Современнике" - это большая ответственность и трепет потому, что нужно выложиться по максимуму, чтобы отдать дань уважения стенам театра, который нас принял", - рассказал режиссер-постановщик спектакля Мурат Калов.

Спектакль по достоинству оценили и декан театроведческого факультета ГИТИСа, и солисты Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, и, конечно же, многочисленные зрители.