Футболист года в Грузии останется в "Валенсии" еще на пять лет

20 сен. 15:33

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили продлил контракт с испанской "Валенсией". Об этом сообщило руководство футбольного клуба.

Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2027 года. В нем также появился пункт, согласно которому клуб, желающий приобрести 21-летнего голкипера, должен будет заплатить 100 млн евро.

Ранее Мамардашвили был признан лучшим футболистам Грузии сезона 2021/22.

Напомним, в текущем сезоне Георгий Мамардавшили за "Валенсию" 5 матчей в чемпионате Испании, пропустив в них 5 мячей.