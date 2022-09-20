Неизвестный продолжает удерживать заложников в "Банке Грузии", одной женщине стало плохо

20 сен. 15:38

Вооруженный преступник продолжает удерживать заложников в "Банке Грузии" в Кутаиси, одной из женщин уже стало плохо, сообщают грузинские СМИ.

Как передает Sputnik Грузия, для нее просят лекарства.

Срок ультиматума, выдвинутого захватчиком, уже истек. Мужчина требует $2 млн, вертолет и российский флаг, а также удочку либо рацию - названия этих предметов по-грузински звучат примерно одинаково.

Злоумышленник удерживает в здании 12 заложников, в том числе трех женщин. Двух женщин он ранее отпустил.

Судя по видео, опубликованным жертвами, на стенах банка преступник установил бомбы, его тело также обложено взрывчаткой.