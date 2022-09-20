Городской Дворец Культуры Железноводска получит имя Сергея Пускепалиса

20 сен. 15:35

Городской Дворец Культуры в Железноводске Ставропольского края назовут в честь художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова, заслуженного артиста РФ Сергея Пускепалиса, который сегодня погиб в ДТП в Ярославской области, - сообщил глава курорта Евгений Бакулин.

"Узнал неприятную новость. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким. Сергей принимал активное участие в жизни нашего курорта. Подумали, а почему бы не назвать ГДК в его честь: Дворец Культуры имени Сергея Пускепалиса", - сказал Бакулин, передает ТАСС.

Пускепалис в детстве жил с родителями в Железноводске, в 2019 году он организовал на курорте кинофестиваль "Герой и время". Заслуженный артист РФ, режиссер театра и кино снялся в таких фильмах, как "Метро", "На острие", "1941. Крылья над Берлином", "Первый Оскар", среди его режиссерских работ - картина "Клинч".