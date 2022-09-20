Новая коалиция - последний шанс для экс-соратников Саакашвили?

В Грузии назревает создание новой оппозиционной коалиции - с такой инициативой накануне выступил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

В качестве возможных партнеров он назвал партии "Дроа" Элене Хоштария и "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе, а также "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе.

"Мы должны начать общее национальное проевропейское движение, в котором будем сотрудничать со всеми прозападными силами. У нас есть достойное сотрудничество с этими партиями", - пояснил Вашадзе.

Оппозиционеры по-разному восприняли громкий призыв лидера "Стратегии Агмашенебели": кто-то со скепсисом, а кто-то выразил готовность сотрудничать. Например, лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили упрекнул Вашадзе в недостаточной серьезности. "Мы видели много подобных объединений и видели затем много распавшихся… Мы должны посерьезнее размышлять о каких-то вещах, это в первую очередь касается коллег-оппозиционеров", - заявил он.

Член "Единого национального движения" Давид Киркитадзе высказался в более ободряющем ключе. "Наверное, время покажет, какая перспектива может быть у подобного объединения. Однако могу сказать, что очевидно и из последних исследований стало ясно требование общества об оппозиционном единстве", - считает политик.

В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" ожидаемо заранее раскритиковали возможную коалицию. Спикер парламента Шалва Папуашвили напомнил, что названные Вашадзе силы всегда были частью команды "Нацдвижения".

"Это "Национальное движение" и его части, которые создают фасад якобы многопартийности. На самом деле это единое целое. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Их сумма всегда получается "Национальное движение". С этой точки зрения нет ничего нового", - констатировал председатель законодательного органа.

Почему именно сейчас зашла речь об объединении сил оппозиции? Как считает руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе, дело в фактическом уходе экс-президента Михаила Саакашвили с политической арены. По словам эксперта, все потенциальные участники новой коалиции - бывшие члены его партии, причем достаточно видные и известные. Все они создали свои партии с разными названиями, но сейчас хотят объединиться, чему причина - значительный кризис внутри партии Саакашвили.

"Все эти годы они не рассыпались потому, что существовал в качестве локомотива Михаил Саакашвили: нельзя отрицать, что из года в год он, имея ядерный электорат примерно 13-15%, собирал до 26-27% голосов, потому что все они преданно шли и голосовали, и при явке в 50% его поддержка удваивалась. Лично он, не кто-то другой, в 2020 году взял 36 мест в парламенте, а те, кто откололись от него, получили едва 7 мандатов", - пояснил Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа".

Руководитель Института стратегии управления уточнил, что в Грузии традиционно голосуют не за программу, не за какие-то идеи и даже лозунги, а за человека. "Человек должен озвучивать лозунги так, чтобы населению нравилось, чтобы он был для них харизматичен, то есть убедителен. И такой небольшой, но стойкий электорат у Саакашвили сохранялся до последнего времени. Но сейчас, поскольку он вернулся в Грузию так бесславно, вместе с баночками сметаны, контрабандой сидел в грузовом фургоне, - все изменилось. Он сидит в тюрьме, точнее, в больнице, но все равно в заключении, он ведет себя совершенно неадекватно. А нынешний лидер ЕНД Ника Мелия никак не оправдал возложенные на него надежды. Соответственно, возникает кризис, и, чтобы не потерять политический статус, члены его команды ищут способы войти в парламент и захватить хотя бы какие-то высокие посты", - указал эксперт.

Такая коалиция, уверен Мамрадзе, может состояться, однако никакое политическое будущее ее не ждет. "Среди них нет ни одной фигуры, а ведь голосовать будут именно за фигуру, которая могла бы дать хоть какое-то число голосов. Это уже отработанный материал, и какие-то крохи они могут набрать, но не более того", - заявил он.

Что касается проевропейской направленности, озвученной Георгием Вашадзе, то, по мнению эксперта, в реальности эту политическую силу, скорее, можно назвать антизападной. "Если мы говорим, что Запад - это верховенство закона, независимость судов, законодательной власти, исполнительной власти, защита прав человека, свободные и честные выборы, открытое общество, то при Саакашвили все было наоборот. Количество арестантов было самым большим в Европе, в тюрьмах процветали пытки, совершались убийства - в целях ликвидации ненужных для Саакашвили людей. Кстати, именно тогда имиджу Запада был нанесен колоссальный удар среди грузинского населения", - добавил руководитель Института стратегии управления.

Кроме того, отметил Петре Мамрадзе, очевидно, что коалиция, собранная из осколков партии Саакашвили, будет придерживаться ярой антироссийской риторики - как это делают сейчас отдельные ее участники.

Увенчается ли успехом идея снова объединить соратников Саакашвили? До очередных парламентских выборов остается два года - это достаточно длительный срок, чтобы путем конструктивных действий донести до избирателей свою позицию. Оппозиционерам стоит учесть, что этот шанс может стать для них последним. Сумеют ли они убедить жителей Грузии в том, что достойно представят граждан в парламенте и будут бороться за их интересы, - покажет время.