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На Кубани заработал третий по счету асфальтобетонный завод

пресс-служба администрации Краснодарского края

На Дальнем Западном обходе Краснодара сегодня заработал новый, уже третий в крае асфальтобетонный завод, - сообщает пресс-служба администрации региона.  

Завод построили в станице Новотитаровской, в круглосуточном режиме он сможет производить асфальтобетонные смеси всей номенклатуры и разных стандартов, - передает "АиФ-Юг".

Производительность завода – 240 т в час, песок и щебень для его работы будут поступать из собственных карьеров компании, а битум – из соседних регионов, - говорится в сообщении.

ФОТО пресс-служба администрации Краснодарского края
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