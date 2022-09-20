На Кубани заработал третий по счету асфальтобетонный завод

20 сен. 14:56

На Дальнем Западном обходе Краснодара сегодня заработал новый, уже третий в крае асфальтобетонный завод, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Завод построили в станице Новотитаровской, в круглосуточном режиме он сможет производить асфальтобетонные смеси всей номенклатуры и разных стандартов, - передает "АиФ-Юг".

Производительность завода – 240 т в час, песок и щебень для его работы будут поступать из собственных карьеров компании, а битум – из соседних регионов, - говорится в сообщении.