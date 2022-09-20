В Абхазии с оговорками запретили стрельбу на свадьбах

20 сен. 14:36

В республике Абхазия местная милиция будет задерживать тех, кто стреляет во время массовых гуляний, - сообщил начальник РОВД администрации Гудаутского района Зосма Гицба.

Однако задерживать будут не всех - речь не идет об охотничьих ружьях, поскольку по абхазским традициям, когда в дом приводят невесту, из такого вида оружия производится несколько выстрелов в воздух.

"Не имеет значения, где проходит свадьба - в черте города или в селах. Даже если мы не сможем в тот же день задержать стрелявшего, мы в любом случае будем реагировать и задерживать. У нас есть силы для этого", - отметил Гицба, передает портал Юга.ру.

Сотрудники органов правопорядка попросили глав сел донести эту информацию до населения и не обижаться на сотрудников правоохранительных органов, когда они будут выполнять свою работу.

Кстати, задержание за стрельбу из автомата или пистолета повлечет за собой не только задержание, но и возбуждение уголовного дела, - напомнили правоохранители.