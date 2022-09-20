Наира Зограбян: США хотят использовать Армению против России и Ирана 

Современную Армению нельзя назвать подлинно демократической страной, а ее населению не стоит доверять заокеанским гостям, приезжающим в Ереван с похвалами в адрес правящего режима Никола Пашиняна как примера демократии. Об этом сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала член оппозиционной партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян, говоря о визите в Армению спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Прежде всего она согласилась с сегодняшним заявлением экс-омбудсмена Армении Армана Татояна о том, что в республике вместо демократии царит особого рода диктатура. "Армения - это тотальная диктатура парламентского большинства. То, что сейчас делает парламентское большинство партии "Гражданский договор", я даже не знаю, в какой диктаторской стране такое возможно в XXI веке. Тот электорат, на который опирается Никол Пашинян, я называю самой большой и самой опасной сектой Армении", - прежде всего сказала она.

"Даже самые опасные секты не так вредны для национальной безопасности Армении, как сектанты Никола Пашиняна. Их в стране осталось не больше 10-15% населения, но так как сектанты всегда на первой линии, от них много шума, и кажется, что их большинство. Им пока что удается затмить голоса адекватных людей. Как вы знаете, сегодня при посредничестве России Армении было передано 95 трупов наших солдат. Что это значит? Что каждая минута власти Никола Пашиняна - это смерть и разрушения для Армении", - подчеркнула Наира Зограбян.

"Никол Пашинян затеял сейчас очень опасную игру с антироссийскими настроениями в обществе. Такие настроения провоцирует сама власть, даже не понимая, к чему это все приведет. К сожалению, Запад аплодирует диктатору. Они считают его своим человеком", - обратила внимание оппозиционный политик.

Однако для Запада Армения является не субъектом международных отношений, а инструментом геополитики. В ходе событий, подобных визиту Нэнси Пелоси в Ереван это раскрывается особенно ярко. "Армении необходимо балансировать свою политику. Я не против Запада, не против европейских структур, 15 лет была председателем Европейской комиссии интеграции, когда работала в Совете Европы. Но если Нэнси Пелоси прямо говорит, что Армения может стать очагом демократии в регионе, а намекает при этом, что нам нужно быть против России и против Ирана, все становится сразу ясно", - пояснила Наира Зограбян.

"Цель визита Нэнси Пелоси - продолжение американской конфронтации с Россией. США уже вмешали в этот политический суп Украину, вмешали Грузию, сейчас хотят вмешать Армению. И нам не стоит ожидать какой-то помощи от Вашингтона. Нэнси Пелоси не пообещала ничего, только наговорила очень красивых слов. Она приезжала потому, что в ноябре выборы в Конгресс, и демократам очень нужны голоса американской армянской диаспоры", - заключила представитель "Процветающей Армении".