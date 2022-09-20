Азербайджан передал Армении тела еще почти 100 военнослужащих

20 сен. 14:18

Азербайджан передал Армении тела 95 военных диверсантов, погибших при попытке нападения на азербайджанские позиции в Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском районах. Об этом сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

В Госкомиссии отметили, что Азербайджан, передав тела Армении при посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК) еще раз продемонстрировал свою приверженность международному гуманитарному праву и ценностям гуманизма.

В Баку добавили, что гуманитарный процесс, связанный с передачей тел Еревану, будет продолжен.