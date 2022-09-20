Ильхам Алиев выделил 800 тысяч манатов на проектирование и строительство сел Забух и Сус в Лачинском районе

20 сен. 14:19

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении на начальном этапе 800 тыс манатов на проектирование и строительство освобожденных сел Забух и Сус в Лачинском районе (Восточно-Зангезурский экономический район).

Документ опубликован сегодня на сайте главы государства.

Средства будут выделены Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев из госбюджета в рамках, предусмотренных на текущий год на работы по реконструкции и восстановлению деоккупированных территорий Азербайджана.