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Ильхам Алиев выделил 800 тысяч манатов на проектирование и строительство сел Забух и Сус в Лачинском районе

Ильхам Алиев выделил 800 тысяч манатов на проектирование и строительство сел Забух и Сус в Лачинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении на начальном этапе 800 тыс манатов на проектирование и строительство освобожденных сел Забух и Сус в Лачинском районе (Восточно-Зангезурский экономический район).

Документ опубликован сегодня на сайте главы государства.

Средства будут выделены Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев из госбюджета в рамках, предусмотренных на текущий год на работы по реконструкции и восстановлению деоккупированных территорий Азербайджана.

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