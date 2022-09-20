На Ставрополье и КЧР надвигаются сильные затяжные дожди

20 сен. 14:10

Спасатели объявили штормовое предупреждение о непогоде в Ставропольском крае, - сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра с 21 по 23 сентября местами по краю ожидается сильный ливень, очень сильный дождь", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Аналогичное штормовое предупреждение объявлено и в Карачаево-Черкесии – здесь также ожидаются сильные осалки, а на реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах возможен сход селей малого объема, - предупреждает ГУ МЧС России по республике.

Непогода может привести к подтоплению низинных частей местности в населенных пунктах, нарушениям в работе дренажных систем и транспорта, ухудшению условий дорожного движения, увеличению количества ДТП и повреждению опор линий электропередач, дамб, нарушениями в работе систем жизнеобеспечения, а также с гибелью сельхозкультур.