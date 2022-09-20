В Назрани средь бела дня был расстрелян глава стройфирмы

20 сен. 13:55

Правоохранительные органы Ингушетии ведут поиски преступника, который сегодня смертельно ранил местного жителя, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

"Полиция проводит комплекс необходимых мероприятий по факту причинения ранений из огнестрельного оружия, повлекших смерть потерпевшего", - сказал представитель министерства внутренних дел региона, передает "Интерфакс".

Как сообщил информированный источник, инцидент произошел в центре Назрани недалеко от головного офиса Сбербанка сегодня днем: неизвестные открыли стрельбу по главе стройфирмы Мусе Аушеве, когда тот заходил в магазин. Мужчина скончался от тяжелого ранения.

Аушев руководил крупной стройфирмой, занимавшейся возведением социальных объектов, школ, детсадов и строительством дорог. По предварительным данным, мотивом преступления мог стать конфликт погибшего с односельчанами из-за земли.