МВД Грузии расценило нападение на банк в Кутаиси как попытку теракта

20 сен. 13:40

Министерство внутренних дел Грузии классифицирует нападение на филиал Банка Грузии в Кутаиси как теракт. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении ведомства.

"Сотрудники соответствующих подразделений МВД мобилизованы в Кутаиси на проспекте Шота Руставели и проводят оперативно-следственные мероприятия", - отметили в министерстве.

Ранее сегодня стало известно, что неизвестный ворвался в филиал Банка Грузии в Кутаиси и взял в заложники около 10 человек. По данным телеканала "Рустави 2", на злоумышленнике установлены взрывные устройства.