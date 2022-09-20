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МВД Грузии расценило нападение на банк в Кутаиси как попытку теракта

МВД Грузии расценило нападение на банк в Кутаиси как попытку теракта

Министерство внутренних дел Грузии классифицирует нападение на филиал Банка Грузии в Кутаиси как теракт. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении ведомства.

"Сотрудники соответствующих подразделений МВД мобилизованы в Кутаиси на проспекте Шота Руставели и проводят оперативно-следственные мероприятия", - отметили в министерстве.

Ранее сегодня стало известно, что неизвестный ворвался в филиал Банка Грузии в Кутаиси и взял в заложники около 10 человек. По данным телеканала "Рустави 2", на злоумышленнике установлены взрывные устройства.

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