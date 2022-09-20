Из украинских портов вышли еще восемь сухогрузов с зерном

20 сен. 13:30

Из портов Украины сегодня утром, 20 сентября, вышли еще восемь судов с агропродукцией, - сообщает в одной из соцсетей министерство национальной обороны Турции.

Совместный координационный центр проследит за безопасным прохождением кораблей с агропродукцией по морскому коридору, а также проведет досмотр судов, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Напомним, 22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции. Соглашение распространяется на украинские порты Одесса, Южный и Черноморск.