Россия призвала Баку и Ереван соблюдать режим прекращения огня

20 сен. 13:08

Баку и Еревану следует соблюдать режим прекращения огня и следовать трехсторонним заявлениям лидеров РФ, Армении и Азербайджана, - заявил российский президент Владимир Путин.

"Любые конфликтные ситуации между близкими для нас государствами вызывают у нас серьезную озабоченность. Мы призываем всех проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и твердо следовать трехсторонним заявлениям лидеров России, Азербайджана и Армении", - подчеркнул Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, пишет в своем Telegram-канале "Интерфакс-Азербайджан".

"Ключ к решению спорных территориальных вопросов - в профессиональной совместной работе в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии со стороны России", - отметил российский лидер.