"Север-Юг" и Зангезурский коридор - торговые окна России в период санкций

Европа ввела частичное нефтяное эмбарго против России и готовится к газовому. Готовится и Россия. С этой целью она ищет альтернативных покупателей энергоресурсов и транзитеров. По-прежнему надежными покупателями остаются Китай и Турция. Вторая даже вышла на третье место в мире по импорту российского газа. "Турецкий поток" и "Сила Сибири" работают. КНР надеется на постройку второй нитки "Силы Сибири".

Помимо Турции и Китая есть и другие направления. Например, Пакистан. На саммите Шанхайской организации сотрудничества президент России обсуждал поставки газа в южноазиатскую страну. Они возможны, если будет решен вопрос со стабильностью в Афганистане, сказал Владимир Путин на переговорах с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом. Путин напомнил и о других проектах, как "Пакистанский поток", предусматривающий поставку СПГ из РФ в Пакистан.

На выручку российской энергетике России и самому себе в условиях западных санкций спешит Иран. Тегеран хочет стать транзитером. С этой целью Иранская национальная нефтекомпания (NIOC) в рамках договора с "Газпромом" собирается закупать порядка 9 млн кубометров газа ежедневно. Российский газ будет поставляться в ИРИ через Азербайджан. Иран также получит дополнительные 6 млн кубометров газа в день и по своп-сделке будет поставлять газ в виде СПГ в третьи страны.

Надо сказать, что с началом специальной военной операции и вводом западных санкций российско-иранские отношения начали укрепляться. В июле на иранской бирже начались торги в паре риал-рубль. "Газпром" планирует реализовать проекты в Иране на круглую сумму в $40 млрд. 20 июля "Газпром" заключил с NIOC меморандум о взаимопонимании. В августе Иран подписал с Россией соглашение о своповых поставках газа.

Наряду с экономикой укрепляются и политические отношения. На недавнем саммите ШОС Иран стал полноценным членом Организации. ИРИ заинтересована в сотрудничестве с Китаем, Россией, Индией и другими членами ШОС для обеспечения стабильности и безопасности в регионе. В украинском конфликте Тегеран выражает понимание озабоченностям Кремля. Тегеран уже 40 лет живет в условиях санкций, поэтому готов поделиться с Москвой своим опытом. Несмотря на отдельные попытки, США все еще не могут согласовать с Ираном возобновление "ядерной сделки", что повышает стимулы Ирана к окончательному повороту на восток и север.

Таким образом, мы видим, что в текущих условиях экономических санкций для России растет значение Евразии. Укрепляются связи с Турцией, Пакистаном, Индией, Ираном и Китаем. Они нужны России как рынки и как страны-транзитеры для параллельного импорта и экспорта. Однако без участия промежуточных стран наладить полномасштабную торговлю с ведущими странами Азии не удастся. Здесь нужно отметить роль Азербайджана, который стал посредником в торговле с Ираном (проект "Север-Юг") и может стать надежным сухопутным маршрутом в Турцию. Для реализации второго проекта необходимо как можно скорее открыть Зангезурский коридор.