Находящимся в Турции россиянам посоветовали иметь при себе наличную валюту

20 сен. 12:59

Посольство России в Турции рекомендует российским туристами иметь при себе в путешествиях в республику наличную валюту.

В заявлении российской дипмиссии в Анкаре сказано, что из-за появившихся проблем с обслуживанием карт "Мир" в некоторых турецких банках путешественникам следует иметь при себе наличные деньги.

"Настоятельно рекомендуем владельцам карт продолжить их использовать через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой (Ziraat bankas и другие; к сожалению, устанавливать это придется опытным путем). Одновременно советуем российским туристам и в целом тем, кто собирается посетить Турцию, иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат", - заявили в посольстве.

Ранее сегодня стало известно, что с системой "Мир" перестали работать Is bankasi и Denizbank.