СМИ: турсбор станет обязательным во всех регионах России?

20 сен. 12:50

Туристический сбор предложили ввести во всех регионах России, - пишет "Парламентская газета".

В подготовленном к внесению в Госдуму законопроекте указывается, что туристический сбор может стать бессрочным. При этом каждый регион сможет вводить его по желанию и самостоятельно устанавливать размер ежесуточного платежа.

"Размер курортного сбора составлял не более 50 рублей в сутки с человека, и такая сумма не вызывает негативного общественного резонанса, поскольку туристы могут непосредственно наблюдать, как преображается и совершенствуется инфраструктура, а следовательно, повышается и качество их отдыха", - рассказал член профильного думского комитета Андрей Марков.

Единственную сложность у владельцев гостиниц вызывает администрирование платежв, поскольку собирать приходится наличные деньги, которые затем нужно передавать оператору туристического сбора.

"Мы подумаем, как сделать платеж удобнее, возможно, его получится проводить электронно", - поведала зампред комитета по туризму Наталья Костенко.