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Ушел из жизни исполнительный директор организации "Азербайджанский дом в Израиле" Арье Гут

Ушел из жизни исполнительный директор организации &quot;Азербайджанский дом в Израиле&quot; Арье Гут

В понедельник, 20 сентября, после продолжительной болезни умер израильский общественный деятель, директор представительства Бакинского Международного центра мультикультурализма в Израиле, исполнительный директор неправительственной организации "Азербайджанский дом в Израиле" Арье Гут.

Как передает "Вестник Кавказа", об этом сообщили его близкие.

Отметим, что Арье Гут родился в 1975 году в Баку. С 2000 года проживал в Израиле.

Aрье Гут активно сотрудничал как с израильской, так и с азербайджанской прессой.

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