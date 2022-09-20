Ушел из жизни исполнительный директор организации "Азербайджанский дом в Израиле" Арье Гут

20 сен. 12:29

В понедельник, 20 сентября, после продолжительной болезни умер израильский общественный деятель, директор представительства Бакинского Международного центра мультикультурализма в Израиле, исполнительный директор неправительственной организации "Азербайджанский дом в Израиле" Арье Гут.

Как передает "Вестник Кавказа", об этом сообщили его близкие.

Отметим, что Арье Гут родился в 1975 году в Баку. С 2000 года проживал в Израиле.

Aрье Гут активно сотрудничал как с израильской, так и с азербайджанской прессой.