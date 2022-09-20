СМИ: американская PepsiCo прекращает производство напитков в России

20 сен. 12:09

Американская компания PepsiCo Inc. Заявила о том, что полностью прекращает производство напитков Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России, - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо компании.

"PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России почти через шесть месяцев после того, как заявила о приостановке продаж и производства", — говорится в публикации, передает РИА Новости.

В заявлении американская компания также пояснила, что прекратила местное производство концентратов для PepsiCola, Mirinda, 7up и Mountain Dew.

Напомним, PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Lay's, Cheetos, Doritos и другими. Компания еще 9 марта текущего года объявляла о приостановке выпуска и продаж напитков на российском рынке из-за ситуации на Украине.