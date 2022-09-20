Россия предложила Азербайджану, Казахстану, Туркменистану и Ирану создать Каспийский совет

20 сен. 13:00

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что создание Каспийского совета поспособствует повышению эффективности существующих региональных структур и поможет выстроить их в единую систему.

"Как представляется, в интересах повышения эффективности существующих структур и механизмов целесообразно выстроить их в единую региональную систему. На текущем этапе оптимальным способом достижения этой цели видится создание гибкого пятистороннего форума - Каспийского совета", - говорится в статье главы МИД РФ, размещенной в журнале "Международная жизнь".

Лавров подчеркнул, что Каспийский совет должен будет функционировать без секретариата и иных бюрократических надстроек.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, данная идея прорабатывалась в "пятерке" на экспертном уровне, а также была озвучена Россией на VI Каспийском саммите.