ШОС готова рассмотреть заявку Турции на членство в организации

20 сен. 11:48

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова рассмотреть заявку Турции на членство в объединении, как только она поступит, - заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов.

Турция давно участвует в работе ШОС в качестве партнера по диалогу, вовлекается в конкурентные практические мероприятия. "Если заявка поступит, то она будет внимательно рассматриваться. На текущий момент такой заявки нет", - сказал посол МИД РФ, передает РИА Новости.

"У нас есть положения о приеме новых членов, которые предусматривают ряд критериев: принадлежность Евроазиатскому региону, активное поддержание активных дипломатических и торгово-экономических отношений и культурных связей с государствами-членами ШОС, отсутствие конфликтов как с государствами ШОС, так и невовлеченность во внешние конфликты, отсутствие санкций Совбеза ООН, но и неучастие в деятельности и блоках, враждебных или направленных против членов ШОС", - добавил Хакимов, отметив, что на данный момент Турция является членом НАТО, которая "объявила Россию не просто противником, а врагом номер один".

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Анкары является членство в ШОС. Однако при всех позитивных моментах, которые связывают Турцию и ШОС, есть факторы, которые будут внимательно изучаться, - добавил Хакимов.