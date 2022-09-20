За прошедшие сутки коронавирусом в России заболели 46 474 человека

20 сен. 11:33

В России за минувшие сутки было выявлено более 46 тыс новых случаев коронавируса, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В Москве новых случаев 4171, в Санкт-Петербурге - 4110, в Подмосковье - 901. В Краснодарском крае - 701, в Ставропольском крае - 430, в Крыму - 329, в Дагестане - 60, в Кабардино-Балкарии - 223, в Адыгее - 81, в Карачаево-Черкесии - 89, в Чечне - 6, в Северной Осетии - 30, в Ингушетии - 46.

По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4 651 человек, на 126,4% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 79 субъектах, снижение - в пяти, ситуация не изменилась в одном регионе.

Выздоровело за сутки 52 194 человека, или на 35,2% больше, чем накануне. Умерло от болезни за сутки 98 человек.